Kuaförüm Sensin'de haftanın finali geldi çattı. Kuaförüm Sensin 11 Ekim haftanın birincisi kim? Kuaförüm Sensin puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun yaptığı ve Show TV'nin heyecanla takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de heyecan hiç bitmiyor. Jüri koltuğunda Ayşegül Kartal, Adnan Serter ve Muammer Ketenci'nin oturduğu yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor. Kuaförüm Sensin güncel puan durumu ve haftanın birincisine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

KUAFÖRÜM SENSİN 11 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Kuaförüm Sensin 11 Ekim haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 11 Ekim haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NASIL?

Haftanın dördüncü gününde tartışmalar bir hayli hararetlenirken, Ateş ve Mira arasında sesler baya bir yükseldi. Ardından Bilal ve Ateş arasında da bir tartışma yaşandı.

Kesim yapılan 10 Ekim perşembe gününde Kuaförüm Sensin birincisi 24 puanla Sıla ve Mira ile Hayat ve Özlem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN 129. BÖLÜM

Kuaförüm Sensin 129. Bölümünde; kuaför Burcu Kulat, makyör Ateş Faruk Yılmaz, model Çiğdem Yoluak’tan oluşan birinci takım, kuaför Sıla Coşar makyöz Mira Akkurt model Sevil Seçen’den oluşan ikinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı makyöz Özlem Kurt model Aslı Gülen’den oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model Gülistan Tan’dan oluşan dördüncü takım V kesim saç ve Anime makyajı yapmak için yarıştı.