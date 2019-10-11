23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8697
  • 6,4692
  • 281.965
  • 99028.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kuaförüm Sensin 11 Ekim haftanın birincisi kim? Kuaförüm Sensin puan durumu nasıl?

Kuaförüm Sensin 11 Ekim haftanın birincisi kim? Kuaförüm Sensin puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun yaptığı ve Show TV'nin merakla takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de heyecan hiç bitmiyor. Jüri koltuğunda Ayşegül Kartal, Adnan Serter ve Muammer Ketenci'nin oturduğu yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin haftanın finali hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuaförüm Sensin'de haftanın finali geldi çattı. Kuaförüm Sensin 11 Ekim haftanın birincisi kim? Kuaförüm Sensin puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun yaptığı ve Show TV'nin heyecanla takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de heyecan hiç bitmiyor. Jüri koltuğunda Ayşegül Kartal, Adnan Serter ve Muammer Ketenci'nin oturduğu yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor. Kuaförüm Sensin güncel puan durumu ve haftanın birincisine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
KUAFÖRÜM SENSİN 11 EKİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM? 
Kuaförüm Sensin 11 Ekim haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 11 Ekim haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NASIL? 
Haftanın dördüncü gününde tartışmalar bir hayli hararetlenirken, Ateş ve Mira arasında sesler baya bir yükseldi. Ardından Bilal ve Ateş arasında da bir tartışma yaşandı. 
 
Kesim yapılan 10 Ekim perşembe gününde Kuaförüm Sensin birincisi 24 puanla Sıla ve Mira ile Hayat ve Özlem oldu. 
 

 
KUAFÖRÜM SENSİN 129. BÖLÜM 
Kuaförüm Sensin 129. Bölümünde; kuaför Burcu Kulat, makyör Ateş Faruk Yılmaz, model Çiğdem Yoluak’tan oluşan birinci takım, kuaför Sıla Coşar makyöz Mira Akkurt model Sevil Seçen’den oluşan ikinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı makyöz Özlem Kurt model Aslı Gülen’den oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model Gülistan Tan’dan oluşan dördüncü takım V kesim saç ve Anime makyajı yapmak için yarıştı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Suriyeli Kürtlerin tek düşmanı YPG/PKK'

'Suriyeli Kürtlerin tek düşmanı YPG/PKK'

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili önemli gelişme: Yakalandılar

İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili önemli gelişme: Yakalandılar

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Steven Nzonzi'den ayrılık açıklaması

Steven Nzonzi'den ayrılık açıklaması

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Terör örgütünde Barış Pınarı Harekatı paniği: Sınırı yükselttiler

Teröristlerin Resul Ayn’daki vinçli tünelleri görüntülendi

Teröristlerin Resul Ayn’daki vinçli tünelleri görüntülendi

İnanılmaz operasyon! Sırtından çıkardılar...

İnanılmaz operasyon! Sırtından çıkardılar...

Hastanede dehşet! Doktor meslektaşını defalarca bıçakladı

Hastanede dehşet! Doktor meslektaşını defalarca bıçakladı
 

POPÜLER HABERLER

Fırat´ın doğusunda teröre milli darbe! Yerli imkanlarla geliştirildi

Fırat´ın doğusunda teröre milli darbe! Yerli imkanlarla geliştirildi

İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler!

İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler!

Emekliye üçlü zam müjdesi

Emekliye üçlü zam müjdesi

Barış Pınarı Harekatı'nda bir ilk! Teröristlere göz açtırmıyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nda bir ilk! Teröristlere göz açtırmıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA