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Kuaförüm Sensin 13 Mart kim elendi? Kuaförüm Sensin 13 Mart birincisi kim?

Kuaförüm Sensin 13 Mart kim elendi? sorusunun yanıtı tüm Kuaförüm Sensin takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

13 Mart 2020 Cuma  12:31 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 12:31
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Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Kuaförüm Sensin 13 Mart kim elendi? Kuaförüm Sensin 13 Mart birincisi kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Gözde Kansu'nun eğlenceli sunumu ile ekranlara gelen Kuaförüm Sensin haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN 13 MART KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de elenen isim henüz belli olmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN 13 MART BİRİNCİSİ KİM?

Kuaförüm Sensin haftanın birincisi henüz açıklanmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

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