17.01.2020 12:32 - Güncelleme: 17.01.2020 12:32

Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanacak. Tüm izleyiciler Kuaförüm Sensin 17 Ocak kim elendi? Kuaförüm Sensin 17 Ocak haftanın birincisi kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta eleme olmadı ve takımlar haftaya yeniden büyük ödül için yarıştılar. Kuaförüm Sensin 17 Ocak finali hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KUAFÖRÜM SENSİN 17 OCAK KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin 17 Ocak elenen isim henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin elenen isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN 17 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Kuaförüm Sensin 17 Ocak haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.