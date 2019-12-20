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Kuaförüm Sensin 20 Aralık birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi?

Kuaförüm Sensin 20 Aralık birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanacak. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Tayfun ve Serap olurken elenen takım ise Sevcan ve Melek olmuştu. Kuaförüm Sensin final heyecanı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

20.12.2019  12:54 - Güncelleme: 20.12.2019  12:54
Show Tv ekranlarının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin 20 Aralık birincisi kim oldu?  Kuaförüm Sensin bu hafta kim elendi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Tayfun ve Serap olurken elenen takım ise  Sevcan ve Melek olmuştu. Kuaförüm Sensin'de final heyecanı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
 
KUAFÖRÜM SENSİN 20 ARALIK BİRİNCİSİ KİM OLDU?  
Kuaförüm Sensin 20 Aralık birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 20 Aralık birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
KUAFÖRÜM SENSİN BU HAFTA KİM ELENDİ? 
Kuaförüm Sensin'de hangi takımın elendiği henüz açıklanmadı. 
 

 
KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?
Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!
 
KUAFÖRÜM SENSİN  SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?
Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.
 
Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.
 

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