İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1118
  • EURO
    6,6121
  • ALTIN
    316.596
  • BIST100
    115512
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kuaförüm Sensin 21 Şubat birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 21 Şubat kim elendi?
Güncel

Kuaförüm Sensin 21 Şubat birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 21 Şubat kim elendi?

Kuaförüm Sensin 21 Şubat birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 21 Şubat kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Çetin ve Fatma olmuştu. Kuaförüm Sensin'de bu haftanın birinci için nefesler tutuldu. Kuaförüm Sensin finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

21 Şubat 2020 Cuma  10:49 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 10:49

Kuaförüm Sensin 21 Şubat birincisi kim oldu? Kuaförüm Sensin 21 Şubat kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin takipçileri tarafından merak ediliyor. Kuaförüm Sensin'de bugün final heyecanı yaşanacak. Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bugün yine heyecanlı dakikalar izleyicileri ekrana kilitleyecek. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Çetin ve Fatma olmuştu. Kuaförüm Sensin finaline dair tüm detaylar haberimizde..

KUAFÖRÜM SENSİN 21 ŞUBAT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 21 Şubat birincisi henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin 21 Şubat birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN 21 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin 21 Şubat elenen isim de henüz açıklanmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

İBB'nin asfalt dökme aracı park halindeki 2 aracın üzerine devrildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor
Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Ankara'nın sinirlerini geren çıkış! Rusya sınırları zorluyor

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi
Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

Katar, Türkiye'nin yüküne omuz verdi

'Devrim başarıya ulaşmıştır'
'Devrim başarıya ulaşmıştır'

'Devrim başarıya ulaşmıştır'

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD'li isme 'İdlib' mektubu! Çarpıcı Türkiye detayı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.