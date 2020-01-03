03.01.2020 15:03 - Güncelleme: 03.01.2020 15:03

Show Tv'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bu hafta yine heyecan dorukta. Tüm Kuaförüm Sensin takipçileri Kuaförüm Sensin 3 Ocak kim elendi? Kuaförüm Sensin 3 Ocak haftanın birincisi kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Hasan ve Buse oldu. Kuaförüm Sensin 3 Ocak haftanın finaline dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

KUAFÖRÜM SENSİN 3 OCAK KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin 3 Ocak elenen isim henüz belli olmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN 3 OCAK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Kuaförüm Sensin 3 Ocak haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.