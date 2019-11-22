Kuaförüm Sensin Bilal kimdir? Kuaförüm Sensin Bilal kaç yaşında, nereli?

Hafta içi hergün 12:30'da Show Tv ekranlarında izleyicileri ile buluşan Kuaförüm Sensin'de heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Kuaförüm Sensin 159. Bölümünde; yarışmanın iddialı ve sevilen isimlerinden Bilal, yaşadığı talihsiz kaza ile programa kolu sargılı geldi. Elinde kırık olduğunu ve 1 ay boyunca alçıda kalacağını anlatan Bilal yine de yarışmaya devam etmek istedi. Buse'den yardım alma teklifi reddedilen Bilal, kesim gününde tek eliyle yarıştı. Kuaförüm Sensin Bilal'in kim olduğu da merak konusu oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN BİLAL KİMDİR?

Kuaförüm Sensin Bilal'in tam adı Bilal Ağın'dır. 31 yaşındadır. 19 yıllık kuaför olduğunu açıkladı. Kuaförüm Sensin Bilal aslen Batmanlı'dır.

İkili yarışmaya da Batman'dan katılıyor. Bilal, "İstanbul'daki kuaförlere gerçek saçın nasıl yapıldığını göstermeye geldiğini" söyledi.

Bilal Ağın ile Buse Şimşek, iddialı başladıkları gibi haftanın ilk gününde birinci olmayı da başardılar. Şu ana kadar yarışmaya yeni başlayıp da ilk gününde birinci olan pek az yarışmacı vardı.