Bugün Kuaförüm Sensin'de eleme heyecanı yaşanıyor. Tüm izleyiciler Kuaförüm Sensin haftanın birincisi kim oldu? 6 Aralık Kuaförüm Sensin kim elendi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Kuaförüm Sensin'de geçen hafta en yüksek puanı alarak birinci olan takım Veli ve Neslihan olmuştu. Bu hafta yine final heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin haftanın finali hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KUAFÖRÜM SENSİN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin haftanın birincisi henüz belli olmadı.

6 ARALIK KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?

6 Aralık Kuaförüm Sensin'de elenen isimlerde henüz açıklanadı. Kuaförüm Sensin elenen isimler belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!

KUAFÖRÜM SENSİN SUNUCUSU GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu 1980 yılında İzmir’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır.

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.