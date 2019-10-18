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Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin puan durumu nasıl?

Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları tüm Kuaförüm Sensin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun yaptığı ve Show TV'nin heyecanla takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Jüri koltuğunda Ayşegül Kartal, Adnan Serter ve Muammer Ketenci'nin oturduğu yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatıyor. Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanıyor.

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Kuaförüm Sensin'de bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Kuaförüm Sensin kim elendi? Kuaförüm Sensin puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sunuculuğunu Gözde Kansu'nun yaptığı ve Show TV'nin heyecanla takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Jüri koltuğunda Ayşegül Kartal, Adnan Serter ve Muammer Ketenci'nin oturduğu yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. 
 
KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENDİ?
Kuaförüm Sensin'de kimin elendiği henüz belli olmadı. Kuaförüm Sensin'de elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

 
 KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU NASIL? 
15 Ekim’de Bilal ve Buse 29 puan alarak birinci oldu. Sıla ve Mira günün ikincisi olarak 21 puan aldı. Murat ve Meltem 16 puan ile üçüncü oldu. Bursu ve Ateş ise 10 puan aldı.
 
16 Ekim’de Mira ve Sıla 28 puan, Bilal ve Buse 21 puan, Meltem ve Murat 16 puan, Burcu ve Ateş 15 puan aldılar.
 
 
17 Ekim’de Bilal ve Buse 21 puan ile birinci oldu. Murat ve Meltem 18 puan, Mira ve Sıla 18 puan, Burcu ve Ateş 16 puan aldılar.
 
KUAFÖRÜM SENSİN 134. BÖLÜM NELER OLDU?
Kuaförüm Sensin 134. Bölümünde; kuaför Burcu Kulat, makyör Ateş Faruk Yılmaz, model Aycan Yılmaz Çolak’tan oluşan birinci takım, kuaför Sıla Coşar makyöz Mira Akkurt model Nergis Abbasova’dan oluşan ikinci takım, kuaför Murat Ünlü makyöz Meltem Topçu model Sena Aydın’dan oluşan üçüncü takım, kuaför Bilal Ağın, makyöz Buse Nur Şimşek ve model Serra Yanar’dan oluşan dördüncü takım beş parmak kesim ve sonbahar makyajı yapmak için yarıştı.
 

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