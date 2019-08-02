Kuaförüm Sensin puan tablosu nasıl? Kuaförüm Sensin 2 Ağustos kim elendi, kim birinci? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuaförüm Sensin'in sunumu Gözde Kansu yapıyor. Heyecanlı dakikaların yaşandığı Kuaförüm Sensin'de elenen isim ve puan durumu hakkında tüm detaylar sizlerle..

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN TABLOSU NASIL?

Kuaförüm Sensin'de 31 Temmuz’da Mustafa ve Tunahan ile Mustafa ve Yıldız takımları sonuncu sırada yer aldı. Özlem ve Hayat 15 puan alarak günün birincisi oldu. Öncü ve Özlem ise günün ikincisi olarak 13 puan aldı.

29 Temmuz Pazartesi günü kosept ise ” nikah saçı ve makyajı” olurken gün bitiminde Hayat ve Özlem 13 puan alrak birinci Mustafa ve Yıldız 12 puan ile ikinci Öncü ve Özlem 10 puan alarak üçüncü ve son olarak Mustafa ve Tunahan 8 puanın sahibi olarak sonunculuk koltuğuna oturdu. 30 Temmuz Salı günü ise konsept "iş kadını saçı ve makyajı" oldu. Günün sonunda Hayat ve Özlem ile Öncü ve Özlem 12'şer puan alıp birinciliği paylaştılar. Mustafa ve Tunahan 11 puan alıp ikinci olduğu yarışmada ise Mustafa ve Yıldız ise 10 puan ile sonuncu durumuna geldi.

KUAFÖRÜM SENSİN 2 AĞUSTOS KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ?

Kuaförüm Sensin elenen isim henüz açıklanmadı. 2 Ağustos tarihinde elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Geçen hafta Kuaförüm Sensin yarışmasında en düşük puanı alan Tuğçe ve Ebru yarışmaya veda etti.

KUAFÖRÜM SENSİN FORMATI NE?

En doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözleri arıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.