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Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim birinci oldu? Kuaförüm Sensin haftanın birincisi

Kuaförüm Sensin adlı yarışma programında Best Off yarışmacılarının performans yarışı devam ediyor. Buna göre hafta boyunca en yüksek puanı alan takım Best Off'un birincisi olarak büyük ödülü kazanacak. Programın izleyicileri Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim birinci oldu? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Kuaförüm Sensin'de bu haftanın puanları

01 Nisan 2020 Çarşamba  17:58 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:58
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Show TV ekranlarında Gözde Kansu’nun sunduğu yarışma programı 'Kuaförüm Sensin' bu hafta yine heyecanla izlendi. Rekabet bütün hızıyla devam ederken bugün de yarışmacılar modelleri ile birlikte haftanın finaline avantajlı gidebilmek için en yüksek puanlar almaya çalışıyor. Peki Kuaförüm Sensin'de bu hafta kim en yüksek puanla birinci oldu? İşte kaçıranlar için detaylar..

Kuaförlük mesleğinin inceliklerinin yansıtıldığı meslek formatındaki Kuaförüm Sensin programı hafta ortasında yine izleyicilerin karşısına çıktı. Show TV’nin gündüz kuşağında en dikkat çeken yapımlardan biri olan Kuaförüm Sensin yarışma programında Best Off günleri yaşanıyor. 1 hafta boyunca mücadele eden takımlardan biri Cuma günü yine birinci olacak ve 10 bin lira para ödülünü kazanacak. Bu nedenle de hafta içinde takımların aldığı puanlar büyük önem taşıyor takımlar yüksek puanı alarak hafta sonuna avantajlı şekilde gitmek istiyor. Peki Kuaförüm Sensin'de günün birincisi kim oldu?

Bu haftanın yarışmacıları Bilal-Buse, Mustafa-Tuna, Sıla-Mira ve Öncü Özlem çifti olmuştu. Birbirinden iddialı bu yarışmacılar, şimdiye kadar en çok konuşulan isimler oldu. Hafta boyuncu çekişmeli geçen yarışmada şimdi gözler haftanın kazananlarında.

KUAFÖRÜM SENSİN 1 NİSAN PUAN DURUMU

En iyilerin yarıştığı pogram haftanın üçüncü gününde izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kuaförüm Sensin 1 Nisan puanları belli oldu.

Kuaförüm Sensin'de günün birincisi 11 puanla Bilal, Buse ve Dilek oldu.

Bilal, Buse, Dilek:11

Emina, Mira, Selver:6

Öncü, Özlem, Selen: 8

Mustafa, Tuna, Su: 10

Bugün en düşük puanla sonuncu olan takım ise 6 puanla Emina-Mira- Selver oldu.

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