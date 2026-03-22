Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Şarkıcı İzzet Yıldızhan gözaltına alındı

Ümraniye'de, park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Yeni şüpheliler arasında A.K'nin babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da yer aldı.

AA22 Mart 2026 Pazar 20:01 - Güncelleme:
Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, park halindeki aracı içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, saldırı eylemini gerçekleştiren şüpheli A.K'nin babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, buraya yaklaşan kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmada, maktul Kundakçı ve beraberindeki 2 kişinin park halindeki otomobilde oturdukları sırada şüphelilerin iki araçla olay yerine geldikleri, araçlardan inen kişilerden birinin Kundakçı'nın içinde olduğu otomobile ateş ettiği belirlenmişti.

Geldikleri araçlarla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan saha ve teknik çalışma sonucu tespit edilmişti.

Polisin düzenlediği operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen A.K'nin de arasında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

