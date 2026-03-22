Güncel

Kubilay Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Canbay'dan şarkıcı Kalaycıoğlu'na ağır suçlama

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı'nın cinayetine ilişkin gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun bir gün daha gözaltında tutulacağı öğrenildi. Rapçi Canbay, ifadesinde olayın eski sevgilisi Kalaycıoğlu'nun bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürerken cinayetin şüphelisi olarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı bildirildi.

Akşam Gazetesi22 Mart 2026 Pazar 08:45
İstanbul Ümraniye'de öldürülen futbolcu Kubilay Kundakçı (21) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi sürerken; dedektifler ek gözaltı talebinde bulunuldu. Kalaycıoğlu'nun bir gün daha gözaltında tutulacağı öğrenildi.

CANBAY: HABERİ VARDI

Rapçi Canbay, ifadesinde olayın eski sevgilisinin bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Eski sevgilisi Aleyna ile barışmak isteyen rapçi Vahap Canbay, ortak arkadaşları Kundakçı'dan arabulucu olmasını istemişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne giden ikiliye yönelik çakarlı lüks bir araçtan silahla ateş açılmıştı.

'TOPRAK SENİ İNCİTMESİN'

Aynı saldırıdan sağ kurtulan rapçi Canbay, Kundakçı'yla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Altına da "Toprak seni incitmesin kurban olduğum" notunu düşerek üzüntüsünü dile getirdi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alındı. Polis yaptığı çalışmada cinayette kullanılan silahı da ele geçirdi.

Kadayıfçıoğlu'nun daha önce de yüksek hesap yüzünden kavga çıkardığı ortaya çıktı.

