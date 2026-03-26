İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) annesi Ülker Kundakçı, kan parası teklif edildiğini açıkladı.

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakınları tarafından davadan vazgeçmeleri karşılığında kendilerine ev alma teklifi yapıldığını öne süren acılı anne, "Para pula ihtiyacım yok. Benim evim artık çocuğumun yanı" diye konuştu.

BU NASIL VİCDANSIZLIK

Gözyaşlarına boğulan Ülker Kundakçı, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Böyle bir saçmalık mı olur? 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz?"

'MEZARINDA RAHAT BIRAKMAYIZ' MESAJI

Baba Cemil Kundakçı daha oğlunu toprağa vermeden yurtdışı numaralarından tehdit mesajları aldıklarını açıklamıştı. Mesajlarda, "Çocuğunuzu öldürdük mezarında rahat bırakmayız, sizlere de rahat vermeyiz" şeklinde ifadelerin kullanıldığı öğrenilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak isteyen rapçi Canbay, Kundakçı'dan arabulucu olmasını istemiş; şarkıcının stüdyosunun önünde bekleyen ikiliye çakarlı araçtan inen Alaattin Kadayıfçıoğlu ateş açmıştı. Gözaltına alınan katil zanlısı ile sevgilisi Aleyna ve İzzet Yıldızhan dahil 7 zanlı tutuklanmış; armatör baba Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

YOUTUBE'DAN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ

Futbolcu cinayetinden tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun YouTube'da 9 milyondan fazla görüntülenen 'Gidesim var' adlı şarkısı platformdan kaldırıldı. Youtube sayfasına girildiğinde, içeriğin Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif hakkı talebi nedeniyle engellendiği belirtildi.

