Kübra Ece'nin son sözleri ortaya çıktı

Hürriyet 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:53 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 07:54

Kübra Ece (30), bir yarışma programına katıldıktan sonra adını duyurup ünlü olmuş, Sosyal Medya Fenomeni haline gelmişti. Kübra Ece, 30 Ocak'ta sabaha karşı İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katından düştü. Ağır yaralanan Kübra Ece, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olay sırasında evde bulunan eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ile Mikail Ö., Hami A., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luiza Marina C.'yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına aldı. 7 şüpheli, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kübra Ece'nin, eski sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin evine gittiği ve bir sosyal medya paylaşımından dolayı tartıştığı ileri sürülmüştü. Ardından da Kübra Ece'nin sinirlenerek kendisini boşluğa bıraktığı iddia edilirken D-100 Karayolu'nun karşı tarafındaki binada oturan bir kişinin duyduğu bağırma sesleri üzerine cep telefonu ile bu evi kameraya aldığı ve bu sırada Kübra'nın balkondan kendini bıraktığı anı görüntülendiği de ortaya çıkmıştı. Hürriyet'in haberine göre, Soruşturma devam ederken, o gece evdekilerin ifadeleri Kübra Ece'yi ölüme götüren tartışmanın detaylarını içeriyor...

HANİFE İÇİN GİTTİ MARİNA'YI GÖRDÜ

İfadelere göre Kübra Ece, geçen aralık ayında ayrıldığı üç yıllık sevgilisi Mehmet Emre Ş.'nin Hanife adlı ortak arkadaşlarının Instagram fotoğrafına 'like (beğeni)' yaptığını gördü. O gece birkaç arkadaşıyla birlikte "Neden like yaptın?" diye Mehmet Emre'nin evine gitti. Mehmet Emre önce kapıyı açmak istemedi. Çünkü evde Brezilyalı yeni sevgilisi vardı. Ardından Brezilyalı sevgilisini odaya kilitleyip Kübra'yı içeri aldı. Tartışmaya başladılar. Kübra Ece, "Hanife'yi neden ekledin? Beni rezil ediyorsun, taşıyamıyorum bunu" diye tepki gösterdi. Bu sırada sesleri duyan Brezilyalı Luiza Marina C. (26) odadan çıktı. Mehmet Emre'nin sevgilisi Marina'yı gören Kübra Ece, "Bunun için mi ilişkimizi bitirdin!" diyerek daha da sinirlendi. Marina'nın üzerine yürüdü. Kısa bir arbedenin ardından tekrar tartışmaya başladılar. Mehmet Emre, "Yeter artık senden kurtulmak istiyorum" deyince, Kübra Ece de "Benden kurtulun o zaman" diyerek balkona koştu. Bir arkadaşı da ardından gitti ama acı sona engel olamadı.

'BENİ ODAYA KİLİTLEDİLER'

Polis, İstanbul'daki bir firmada çalışan Brezilyalı Luiza Marina'nın da ifadesini aldı. Mehmet Emre ile iki haftadır Sevgili olduklarını söyleyen Luiza Marina, ifadesine o geceyi şöyle anlattı: "Gece yarısından sonra kapı ısrarla çaldı. Emre yanımdan ayrılarak diğer odaya gitti. Beni de odaya kilitledi. Sonra ben çıkmak istedim. Emre gelerek içerde eski kız arkadaşının olduğunu söyledi. Biz konuşurken oradakilerden biri bana saldırmaya çalıştı. Emre araya girdi. Beni tekrar odaya kapattı. Dışarıda Tartışma büyüdü. Çok sesler geldi. Sonra birinin 'Ambulans, ambulans' diye bağırdığını duydum. Camdan baktığımda bana saldıran kızın kanlar içinde yattığını gördüm."