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  • Kübra Özdemir'in paylaşımı yürekleri burktu: Video çektiği göl jet ski kazasında kendisine mezar oldu
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Kübra Özdemir'in paylaşımı yürekleri burktu: Video çektiği göl jet ski kazasında kendisine mezar oldu

Bursa'da jet skiden düşüp hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu. 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında video çeken genç sevenlerini yasa bodu.

IHA24 Haziran 2024 Pazartesi 12:41 - Güncelleme:
Kübra Özdemir'in paylaşımı yürekleri burktu: Video çektiği göl jet ski kazasında kendisine mezar oldu
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Geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda İznik Gölü'ne ihbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı hayata döndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ancak hastaneye kaldırılan Özdemir'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.

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