İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kucağında bebeğiyle keşfe çıktı! Bakan Tunç'tan fedakar hakime övgü
Güncel

Kucağında bebeğiyle keşfe çıktı! Bakan Tunç'tan fedakar hakime övgü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da baktığı kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe çıkan kadın hakimin fotoğrafını paylaşarak, bu kareyi adaletin vicdanını ve sorumluluk bilincini yansıtan örnek bir tablo olarak nitelendirdi.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 15:07 - Güncelleme:
Kucağında bebeğiyle keşfe çıktı! Bakan Tunç'tan fedakar hakime övgü
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakimin fotoğrafını paylaştı.

Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk. Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."

  • Adalet Bakanı
  • Kadastro davası
  • Yılmaz Tunç
  • Kadın hakim
  • Bebeğiyle keşif
  • Adaletin vicdanı

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.