Kucağında çocukla araç kullanan kadına para cezası verildi

Alınan bilgiye göre, 7 Eylül 2024 tarihinde Yalova-İzmit kara yolunda bir anne çocuğunu kucağına alarak araç sürdü. Hızlı bir şekilde araçları sollayan kadın hem kendinin hem çocuğun hem de kara yolundaki insanların hayatlarını hiçe sayarak yolculuğunu gerçekleştirdi.

Yaşanan kural tanımaz yolculuk, cipin tehlikeli şekilde solladığı bir otomobilin sürücüsü tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan durum üzerine Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Çiftlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne çağrılan sürücüye, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili zorunluluklara uymamak" ve "Çocuk bağlama sistemleri bulunan araçlarda bu bağlama sistemlerini kullanmamak" maddeleri gereğince toplam bin 380 lira cezai işlem uygulandı.