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  • Küçük balık avlayanlara 66 bin lira para cezası uygulandı
Güncel

Küçük balık avlayanlara 66 bin lira para cezası uygulandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında balık avlayan 4 kişiye, 66 bin 108 lira para cezası uygulandı.

AA24 Eylül 2024 Salı 13:46 - Güncelleme:
Küçük balık avlayanlara 66 bin lira para cezası uygulandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, ilçenin Evrenye köyünde bulunan balıkçı barınağında denetim gerçekleştirdi.

BOY SINIRINDAN KÜÇÜK 30 KASA ÇİNEKOP ELE GEÇİRİLDİ

Bir balıkçı teknesinde avlanabilir boy sınırından küçük 30 kasa çinekop ele geçirildi. Ekipler, el koydukları balıkları İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

66 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Balıkçı teknesinde bulunan L.P, Ş.C, E.U. ve K.K'ye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 66 bin 108 lira idari para cezası verildi.

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