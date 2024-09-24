Küçük balık avlayanlara 66 bin lira para cezası uygulandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, ilçenin Evrenye köyünde bulunan balıkçı barınağında denetim gerçekleştirdi.

Bir balıkçı teknesinde avlanabilir boy sınırından küçük 30 kasa çinekop ele geçirildi. Ekipler, el koydukları balıkları İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Balıkçı teknesinde bulunan L.P, Ş.C, E.U. ve K.K'ye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 66 bin 108 lira idari para cezası verildi.