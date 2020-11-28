Küçük Berra'nın vücudundan 100 saçma çıkarılmıştı... İki magandaya 51 yıl hapis

DHA 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:41 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 09:41

Olay, geçen yıl 29 Kasım günü Tarsus’un Şehitler Tepesi Mahallesi'nde meydana geldi.

Nevzat Köse (40), 4 yaşındaki kızı Berra'yı kreşten alıp, eşinin çalıştığı iş yerine doğru yürümeye başladı. Ancak bu sırada yoldan geçen motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti. Berra, hastanede tedaviye alınırken, motosikletli magandalar Ünal Murat Çelebi ve Ahmet Duran Köşkeroğlu, polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, tutuklandı.

Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan yapılan yargılamada Ünal Murat Çelebi 28 yıl, Ahmet Duran Köşkeroğlu ise 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'KAMYON TEKERİ PATLADI SANDIM'

Kararı sevindirici bulan baba Nevzat Köse, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O gün çocuğumu kreşten aldım. Annesinin iş yerine gitmek istedik. Sonra arkada bir patlama oldu, kamyon tekeri patladı sandım. Bacağımda yanma hissettim. Bir iki adım attıktan sonra çocuğum korkup, kaldırıma çıktı. Sırtına gelmiş, fark edemedik. Bacağıma elimi attım kan gördüm. Eşimin çalıştığı yere doğru giderken çocuğun elinde ve kafa kısmı ile boyun etrafında saçma gördüm. Sırtını ise annesi kucağına aldığında gördü. Sırtında 100'e yakın saçma vardı. Bunları görüp ihbar edenler olmuş. İki ambulans geldi, önce çocuğumu sonra beni hastaneye götürdüler. Bu şahısları tanımıyorum."

'ÇOCUĞUMU ÖYLE GÖRÜNCE KÖTÜ OLDUM'

Anne Arzu Köse (33) de "İş yerinde arkadaşım,'Abla Nevzat ağabeye araba çarpmış, bacağını tutuyor' dedi. Çocuğumu kucağıma aldım, sırtından haberim yok. Kanları gördüm, çocuğumun sırtını eşim açınca saçmaları gördüm. Çocuğumu öyle görünce çok kötü oldum. İnsan olsalar küçücük çocuğa sıkmazlar" diye konuştu.

Küçük Berra’nın 10 yaşındaki ablası Makbule ise "Kardeşimi öyle görünce çok üzüldüm. Onları yakaladıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

Şimdi 5 yaşında olan Berra ise yaşadığı acıyı unutmaya çalışıyor. Aile, küçük kızlarının vücudundan çıkarılan saçmaları ise evlerinde tutuyor.