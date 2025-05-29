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  • Küçük çocuğa Minguzzi'nin katilini deşifre ettin dayağı! İstenen cezalar belli oldu
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Küçük çocuğa Minguzzi'nin katilini deşifre ettin dayağı! İstenen cezalar belli oldu

15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilini sosyal medyada kınayan 16 yaşındaki çocuğu döven 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, sosyal medyada paylaşılan bir haberin altına cinayet sanığı B.B'nin adresini belirtecek şekilde yorum yazan U.A.Y'yi darbettiği ifade edildi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Küçük çocuğa Minguzzi'nin katilini deşifre ettin dayağı! İstenen cezalar belli oldu
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yer alan 8 şüphelinin, Minguzzi cinayeti davasında yargılanan B.B. hakkında sosyal medyada paylaşılan bir habere yorum yaparak B.B'nin nerede ikamet ettiğini yazan mağdur çocuk U.A.Y'ye tehdit mesajları attıkları anlatıldı.

Gelen tehditler üzerine mağdur çocuğun yorumu sildiği kaydedilen iddianamede, daha sonrasında şüphelilerden İ.Ç'nin tekrar mağduru arayarak konumunu istediği ve 8 şüphelinin birlikte mağdurun ikametinin yakınlarındaki parka gittikleri belirtildi.

ÖNCE TEHDİT SONRA DARP

İddianamede, şüphelilerin, parkta köpeğini gezdiren mağdur çocuk U.A.Y'yi önce tehdit ettikleri ve hakarette bulundukları sonrasında ise hep birlikte darbederek yaraladıkları aktarıldı.

Şüpheli çocukların U.A.Y'yi önce "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek" şekilde kasten yaraladıkları, sonrasında ise "iştirak halinde cebir ve tehditte bulunarak bir yere gitmek ya da bir yerde kalmak özgürlüğünden mahrum ederek kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suretiyle alıkoydukları ifade edildi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede şüpheli çocuklar İ.Ç, B.B, E.G, O.Ç, Y.B, B.S.U, M.A, M.C.B'nin "birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "alenen hakaret", "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama", "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçlarından 3 yıl 2 ay 15 günden 9 yıl 9 ay 15'er güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmesi için Anadolu Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi.

  • Minguzzi
  • cinayet
  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı

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