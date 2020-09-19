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  • Küçük çocuğa sokak ortasında kan donduran şiddet... O anlar saniye saniye kaydedildi
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Küçük çocuğa sokak ortasında kan donduran şiddet... O anlar saniye saniye kaydedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin küçücük çocuğa uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Çocuğa vuran kişinin maskesini de çenesine takması dikkat çekti.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 17:11 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:16
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Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir kişinin kullandığı bebek arabasındaki çocuk yere düşüyor.

Ayağa kalkması sonrasında çocuk, bu kişinin tokadıyla yeniden yere savruluyor.

Daha sonra söz konusu kişi tarafından çocuk yerden kaldırılarak arabaya bindirilip yola devam ediliyor.

Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı iş yerinin personeli Ceyhun Çıtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin durumu kendisine bildirilmesi sonrasında güvenlik kamerasını kontrol ettiğini söyledi.

Görüntüleri izledikten sonra durumu gerekli birimlere haber verdiğini ve olayın takipçisi olacağını belirten Çıtak, "Bu kişinin gerekli cezayı, gerekli makamlardan almasını istiyoruz. Bu olayın üstüne titizlikle düşülmeli. İzlerken kanım dondu. Bu bir de dışarıda yaptığı, kim bilir evde neler yapıyor? Aklımda şimdi 'Evde bu çocuğa neler yapıyor?' diye bir sürü şüphe var." şeklinde konuştu.

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