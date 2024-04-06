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Küçük çocuğun Başkan Erdoğan'a sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Finali'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile küçük çocuğun yürek ısıtan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

6 Nisan 2024 Cumartesi 11:43 - Güncelleme:
Küçük çocuğun Başkan Erdoğan'a sevgisi sosyal medyada gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın final programına katıldı.

Program sırasında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşurken küçük bir çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi. Küçük çocuk önce fotoğraf çektirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarıldı. Çocuk daha sonra Erdoğan'a sımsıkı sarıldı ve bir süre bırakmadı.

Yürekleri ısıtan görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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