İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2025 Cumartesi / 21 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçük Hamza'nın İstiklal Marşı hassasiyeti duygulandırdı! Annesi gözyaşlarını tutamadı
Güncel

Küçük Hamza'nın İstiklal Marşı hassasiyeti duygulandırdı! Annesi gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Pendik'te bir okulun önünde oyun oynayan 5 yaşındaki Hamza'nın İstiklal Marşı okunmaya başlayınca saygı duruşuna geçtiği anların görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 17:31 - Güncelleme:
Küçük Hamza'nın İstiklal Marşı hassasiyeti duygulandırdı! Annesi gözyaşlarını tutamadı
ABONE OL

Kavakpınar'da dün evinin yakınındaki okulun önünde oynayan 5 yaşındaki Hamza Gündoğdu, İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca oyunu bırakıp saygı duruşuna geçti.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

ASKER OLMAK İSTİYOR

Küçük Hamza'nın annesi Dilek Gündoğdu, AA muhabirine, oğlunun henüz okula gitmediğini, İstiklal Marşı'nı mahallede oynarken duyduğunu söyledi.

Oğlunun vatanını ve bayrağını çok sevdiğini belirten Gündoğdu, "Hamza'nın ağabeyi yakın zamanda askere gitti. Hamza da ağabeyini gördükten sonra asker olmak istediğini söylemeye başladı. Okul çıkışı saygı duruşuna geçmiş. Bana da bir arkadaşımız attı fotoğrafını. Bir anne olarak çok duygulandım." dedi.

Anne Gündoğdu, sosyal medyadaki yorumların da kendisini çok duygulandırdığını, gözyaşlarını tutamadığını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.