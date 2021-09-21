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Küçük Kardelen ilk sergisini açtı

Çankırı'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım'ın koruyucu ailesi olduğu 15 yaşındaki Kardelen Bolulu, ilk kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

AA21 Eylül 2021 Salı 20:40 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 20:40
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100. Yıl Kültür Merkezi'nde Kardelen Bolulu'nun küçüklüğünden beri yaptığı 54 resmin yer aldığı sergi, törenle açıldı.

Serginin açılışında konuşan Yıldırım, şahsı ve kurumu için heyecanlı bir gün olduğunu söyledi.

"Kardelen kızının" küçüklüğünden beri yaptığı resimlerin bir araya getirildiğini belirten Yıldırım, "Resimleri görünce kendisinin inşallah gelecekte iyi bir resim öğretmeni, hatta ülkemizi gururlandıracak bir ressam olma yeteneğini hissettim. İnşallah bugünkü resimlerini gördükten sonra aynı kanaat sizde de oluşacaktır. Ben kızım, kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kurdelenin kesilmesinin ardından törene katılan Vali Abdullah Ayaz ve eşi Melike Ayaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam ve kurum müdürleri sergiyi gezdi.

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