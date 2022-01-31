Küçük Mansur'dan örnek hareket! Kumbarasındaki parayı ihtiyaç sahiplerine bağışladı

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:57 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 20:57

Durankaya beldesindeki Güvenir Camisi İmam Hatibi Metin Berşan'ın oğlu Mansur Hüdayi, televizyonda Suriye'deki ihtiyaç sahiplerinin kötü koşullarda verdiği yaşam mücadelesini görünce kumbarasındaki parayı bağışlamak istedi.

Bu isteğini babasına ileten ve olumlu dönüş alan Mansur Hüdayi, bağışladığı paranın makbuzunu, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şube Başkanı İsmail Fakirullahoğlu'na makamında teslim etti.

Fakirullahoğlu, davranışından dolayı yardımsever çocuğa teşekkür etti.

Acıyı, sevinci paylaşabilen ve empati yapan insanların artmasından mutluluk duyduklarını belirten Fakirullahoğlu, "Yüce Allah, İslam kardeşliği bilincini aramızda yaysın. Çocuğu ve onu yetiştiren anne ve babasını her türlü bela ve musibetten muhafaza eylesin." diye konuştu.

Mansur Hüdayi da Suriyelilerin yaşadığı mağduriyetten duyduğu üzüntüyü dile getirerek şöyle dedi:

"Hiçbir şeyimiz olmazsa bile sıcak ortamlarda barınma imkanına sahibiz. Onlar kalacak ev, yiyecek ekmek, giyecek elbise ve ayakkabı bulamıyorlar. Bu beni çok etkiliyor. Geceleri sıcak yatağımda uyurken vicdan azabı çekmek istemiyorum. Bu nedenle okul ve başka ihtiyaçlarım için kumbaramda biriktirdiğim meblağı Suriyeli kardeşlerime göndermeye karar verdim."