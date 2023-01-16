Küçük ortağın çirkin iftirası! Haluk Bayraktar'dan sert tepki: 180 derece tersinde gösterme çabası

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, HaberTürk'te katıldığı canlı yayında Altılı masanı küçük ortağı Ali Babacan'ın kirli iftirasına tepki göstererek cevap verdi. Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştığını altını çizen Haluk Bayraktar, savunma alanındaki İHA, SİHA'ların durdurulmasının kolay, ancak yapılmasının çok zor olduğunu söyledi.

"KONUYU 180 DERECE TERSİNDE GÖSTERME ÇABASI"

İHA'ların Türkiye için bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Haluk Bayraktar, "Konuyu 180 derece tersinde gösterme çabası. 2004 yılında biz ufacık bir firmaydık. Sonra savunma sanayi başkanlığı dedi ki bizim mini insansız hava aracına ihtiyacımız var. 4 firma katıldı, bir tanesi de üniversiteydi. Biz o işi aldık teslim ettik. En ufak bir AR - GE desteği yoktu. Türkiye için insansız hava aracı bir kıvılcımdır. İHA Türkiye için dönüm noktası diye 20 yıl önce söyledik. Siz sıfırdan bir teknolojik yapı geliştiriyorsanız belli aksaklıklar yaşanabilir. Biz Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor. Şu an öyle büyük iftiralarla karşıyayız ki... " ifadelerini kullandı.



"TEK KURUŞ KREDİ KULLANMADIK"

Devletten tek bir kuruş destek almadıklarını söyleyen Bayraktar, "Biz 2016 zaten Bayraktar TB2'yi geliştirmiş ve teslim etmiş bir firmaydık. Baykar, bütün yaptığı işler boyunca tek kuruş kredi kullanmamış firma. Biz iş yaptığımız devlet kurumlarından bir kuruş AR - GE desteği almadık. Nakit hibe kullanmadık. Bugün 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 99.3'ü ihracattan. Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor. En temel bu alandaki vizyonumuz bu işlerin rekabete açılması." dedi.