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Küçük ortak da Kılıçdaroğlu'na resti çekti! Aklında biri varmış

14 Mayıs seçimlerinde sıfır katkı ile CHP'den 39 milletvekili koparan 7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan da Kemal Kılıçdaroğlu'na resti çekti. Yerel seçimlerde CHP ile ittifak kurmayacaklarını belirten Ali Babacan, 'Aklımda isim var ama benden başkası bilmiyor' dedi.

6 Ekim 2023 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Küçük ortak da Kılıçdaroğlu'na resti çekti! Aklında biri varmış
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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun küçük ortakları verdikleri sıfır oy katkısına rağmen Türk siyasi tarihinin en büyük söğüşüne imza atarak CHP'den tam 39 milletvekili kopardı.

"EN SON TERCİHİM CHP LİSTELERİYDİ"

Bu durum sonrası CHP'lilerin büyük tepkisiyle karşılaşan bu partiler, CHP'ye de tepki göstermekten geri kalmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı CHP'den aldıkları 15 milletvekili için "Hayatımın en büyük pişmanlığı" derken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyerek Kılıçdaroğlu'na sitem etti.

"10 MİLLETVEKİLİ İLE FEDEKARLIK YAPTIM"

Sözlerinin devamında CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile değinen Davutoğlu, "10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." diye konuştu.

"GÜVEN VEREMEDİK"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." diyerek ittifak ortaklarına yüklendi.

"MUTABAKAT METNİNE ÜZÜLDÜM"

Babacan, "Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm." şeklinde konuştu.

"ÇOK CİDDİ BİR YORGUNLUK VE YILGINLIK VAR"

7'li koalisyonda yaşanan bu sitem süreci devam ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuştu.

Babacan CHP listelerinden seçime girmelerinin ardından çok ciddi bir yorgunluk ve yılgınlık yaşadıklarını itiraf ederken "Teşkilatlarımız 'Niye bu kadar emek verdik?' diyerek isyan ediyor" ifadelerini kullandı.

"AYRI ADAYLAR ÇIKARACAĞIZ"

Yerel seçimlere yönelik de konuşan Babacan İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkaracaklarını ifade ederken "Aklımda isim var ama benden başkası bilmiyor" dedi.

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