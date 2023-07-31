Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ortağı olduğu koalisyon masası, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemişti. Kılıçdaroğlu, adaylığını garantileyebilmek için ittifakın küçük ortaklarına vekillikler ve gizli sözler vermişti. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları tarafından "istenmeyen adam" ilan edildi.

"SAĞ SEÇMEN OY VERMEZ DEDİM"



Medyascope'ta açıklamalarda bulunan ittifakın ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu kaydetti.

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." ifadelerini kullanan Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." diyerek CHP seçmenini kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

"BÜYÜK FEDAKÂRLIK YAPTIM"



Açıklamasının devamında CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile değinen Davutoğlu, "Ben entelektüel, ilmi, akademik, siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." diye konuştu.