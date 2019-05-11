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Küçük sporculara ödül

Ümraniye Belediyesi 11’inci Geleneksel Ümraniye Spor Oyunlarının kapanış töreni, Hekimbaşı Spor Tesislerinde gerçekleşti.

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Törene Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Spor oyunlarıyla gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı ve spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığını vurgulayan İsmet Yıldırım, “Umuyoruz ki içlerinizden bazılarınız profesyonel sporcular olarak yarının Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları olacak ve al bayrağımızı gururla dalgalandıracaktır. Bu noktada sizlere inancımız tam” dedi. Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan da sporun önemine değindi ve ilçedeki hizmetlerinden dolayı Ümraniye Belediyesine teşekkür etti. Futbol, Futsal, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Satranç, Karate, Tekvando, Güreş, Atletizm, Badminton, Masa Tenisi olmak üzere toplam 12 branştan oluşan spor oyunları müsabakalarına 92 okuldan 8 bin 710 öğrenci katıldı. 

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