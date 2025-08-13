İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Küçük yüreklerden büyük destek: Limonata gelirleri Filistin'e gidecek

Çorum'da yaz Kur'an kursu öğrencileri, pazarda limonata satarak kazandıkları 10 bin 660 lirayı Filistin'deki çocuklar için bağışladı.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:15
Çorum Ortaköy İlçe Müftülüğü ve Merkez Kız Kur'an Kursu öğreticileri, öğrencilerin İsrail'in saldırılarından olumsuz etkilenen Filistin halkı konusundaki hassasiyetlerini artırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.

Proje kapsamında öğrenciler, aileleriyle hazırladıkları limonataları ilçe pazarında satışa çıkardı.

Limonata satışından elde edilen 10 bin 660 lira, öğrenciler tarafından Filistinli akranlarına ulaştırılmak üzere Ortaköy İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Ortaköy Şube Başkanı Sadık Saran'a teslim edildi.

Saran, makamında ağırladığı çocuklara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sadık Saran, AA muhabirine, İsrail'in saldırılarından ötürü Gazze'de hayat şartlarının gün geçtikçe zorlaştığını söyledi.

Gazze'de açlıktan ölümlerin olduğunu hatırlatan Saran, "Bizler de oradaki kardeşlerimizin acısını bir nebze hafifletmek, Gazze konusunda duyarlılık oluşturmak ve öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak için organizasyon yaptık. Programda öğrencilerimiz kendi yaptıkları limonataları satarak elde ettikleri ücreti tarafımıza iletti. Bizler de öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabb'imden Gazze'de acının bir an evvel sonra ermesini temenni ediyorum." dedi.

