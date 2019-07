Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2019 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı?

‘Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2019 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı?’ soruları Kurman Bayramına kısa bir süre kala tren olan konuların başında geliyor. 2019 Kurban Bayramının yaklaşmasıyla Türkiye genelinde de hayvan pazarlarında satışlar başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden bölgelere getirilerin kurbanlarla ilgili satıcılar fiyatların geçen yılki fiyatlara yakın olduğunu söyledi. Satıcılar, ‘Yem ve diğer maliyetlere oranla fiyatlarda fazla bir değişim olmadı. Büyükbaş kurbanlıklar 5 bin liradan başlayıp hayvanına göre 20 bin liraya kadar çıkıyor’ şeklinde konuştu. Şuan kadarki satılan en pahalı kurbanlık ‘kral’ lakaplı 1 ton 300 kiloluk boğa 23 bin TL’ye alıcı bularak yılın rekorunu kırdı. İşte 2019 Kurbanlık fiyatları detayları…

2019 KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI

İnegöl ilçesinde yüzlerce büyükbaş hayvanın kurbanlık için getirildiği hayvan pazarında bayrama sayılı günler kala satışlar başladı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ilçeye kurbanlık getiren satıcılar ise fiyatların geçen yılki fiyatlara yakın olduğunu söyledi.

Erzurum'dan İnegöl'e 30 büyükbaş kurbanlık getiren Fellemez Akkoyun, henüz satış yapamadığını söyleyerek, "Her yıl İnegöl'e kurbanlık hayvan getiriyorum. Bu yıl 30 büyükbaş hayvan getirdim." dedi.

Akkoyun, "Yem ve diğer maliyetlere oranla fiyatlarda fazla bir değişim olmadı. Büyükbaş kurbanlıklar 5 bin liradan başlayıp hayvanına göre 20 bin liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

'KRAL' BOĞA REKOR KIRDI!

Pazarın en büyük hayvanı ise rekor fiyata alıcı buldu.

Artvin'den Murat Seçkin tarafından getirilen 'Kral' isimli yaklaşık 1 ton 300 kiloluk boğa, 23 bin liraya alıcı buldu.

İnegöl'e 14 yıldır kurbanlık getirdiğini söyleyen Murat Seçkin, "Boğamız 3 yaşında ve adını 'Kral' koyduk. İnegöl'de bir iş adamına sattık" diye konuştu.

2019 KURBANIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurban Bayramı'nın simgesinin koç olduğunu anımsatan Çelik, geleneksel damak tadı ve fiyat olarak ekonomik olması nedeniyle her yıl bayramda çoğunlukla küçükbaş hayvanın tercih edildiğini söyledi.

Küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttığını belirten Çeliki"Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir." dedi.

Çelik, kurban kesecek vatandaşların hem sağlık hem de ekonomik açıdan küçükbaş hayvanları tercih etmelerinin faydalı olacağını vurgulayarak, Türkiye'de büyükbaş kurbanlığın 3 katı küçükbaş hayvan kesildiğini, bu sene de vatandaşların kurbanlık için koyun ve keçiyi tercih etmelerini beklediklerini ifade etti.

“KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SIKINTISI YOK”

Kurban Bayramı için piyasaya sürülen küçükbaş hayvan sayısının önceki seneler de olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla yeterli olduğuna işaret eden Çelik, "Kurbanlık hayvan sayısında herhangi bir sıkıntı yok.

Her yıl yaklaşık 2,5-3 milyon baş kesimi yapılan küçükbaş kurbanlık mevcudumuz bu yıl 4 milyon baş civarında. Onun için kurban kesecek vatandaşlarımız rahat olsunlar." diye konuştu.

Kurbanlık maliyetlerine ve fiyatlarına da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Yem maliyetleri bir yılda yaklaşık yüzde 45 yükseldi. Bunların da etkisiyle küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı. Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir."

Kurbanlık satışı yapanlardan birçoğunun evlerini bırakarak başka şehirlere gittiklerine dikkati çeken Çelik, bu kişilerin sosyal ihtiyaçları için belediyelerin yardım etmesi, kurban satış yerlerinin de şartlara uygun olması gerektiğini sözlerine ekledi.

2019 KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul’da geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artmasını beklediklerini kaydederek, canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlamasını öngördüklerini söyledi.

Yücesan, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kurban Bayramı’nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, halihazırda Türkiye’nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini bildirdi.

İstanbul’da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Küçükbaşta da geçen yıla göre yüzde 10-15 artış yaşanmasını beklediklerini aktaran Yücesan, "Karaman Anadolu koyununun kilogramının 23-24 liradan, kıvırcık koyunların ise 24-25 liradan satışa çıkması bekleniyor. Ancak hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bu fiyatlar beklenen rakamlar. Arz fazla olursa rakamların geçen yılla aynı seviyelere inmesi mümkün olacaktır." İfadelerini kullandı.

"ANADOLU’NUN HER YERİNDEN YERLİ HAYVAN GETİRİLECEK"

Yücesan, İstanbul’da satılacak büyükbaş hayvanların Anadolu’dan ve Trakya’dan getirileceğini belirterek, özellikle yerli hayvanların pazarlarda satışa çıkarılacağını söyledi.

Anadolu’nun hemen hemen her yerinden canlı hayvan geleceğini dile getiren Yücesan, bu konuda özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Yozgat ve Adapazarı gibi illerin başı çekeceğini anlattı.

Perakendecilerin ithal et sattığında daha fazla kazandığını dile getiren Yücesan, "Ancak ben buna rağmen ithal istemem. Özellikle et ve gıdada yerlilik, millilik çok önemlidir. Bana kalsa bedava da olsa ithal et satmam. Çünkü her zaman kendi besicimin, kendi çiftçimin, kendi üreticimin kazanmasını isterim." dedi.

EN FAZLA HAYVAN VARLIĞINA SAHİP İL ŞANLIURFA

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden Şanlıurfa’da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pazarlarda hareketlilik yaşanıyor.

Kentte, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını Kurban Bayramı’na hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarının yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını görücüye çıkarıyor.

Pazarda küçükbaşlar 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ortalama ağırlıkları 500 kilogram olan büyükbaşlar ise yaklaşık 8 bin liradan satışa sunuluyor.

Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvanların yavaş yavaş pazara inmeye başladığını söyledi. Alıcı ve satıcıların pazarlık işine yöneldiğini belirten Çiftçi, hayvan fiyatlarının makul seviyelerde seyrettiğini vurguladı.

Fiyatların geçen yılla aynı olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Hem doğu hem batı illeri için Şanlıurfa pazarındaki fiyatlar belirleyici güce sahip. Çünkü Türkiye’nin en fazla hayvan varlığına sahip olan pazarlarından biriyiz. Geçen seneye nazaran fiyatlarda ciddi bir değişim görülmüyor. Şu an küçükbaş 700 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor. Hayvanın yaşına, etine, cinsiyetine göre bu rakamlar değişiyor. Hayvan varlığımız geçen yıllara göre biraz daha fazla. Şanlıurfa’da fiyatlar serbest piyasa kuralına göre belirleniyor. " diye konuştu.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.