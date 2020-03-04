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Küçükbaş hayvan hırsızı yakalandı

Mardin Midyat'ta 132 adet küçükbaş hayvan çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

IHA04 Mart 2020 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 15:24

Alınan bilgilere göre, Midyat ilçesine bağlı Taşlıburç Mahallesi Kasyan mağaralarında bulunan 132 adet küçükbaş hayvan çalındı. Hayvan sahibi tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçen Sivrice Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hayvanların çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce başlatılan çalışma kapsamında yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde, 132 adet küçükbaş hayvanın B.Y. isimli şahıs tarafından çalındığı ve çalınan hayvanların Şırnak’ın Cizre ile Mardin’in Nusaybin ilçelerinde hayvan alıp satan A.P. isimli şahsa 105 bin lira karşılığında satıldığı, bu hayvanlardan 59’unun A.P. isimli şahıs tarafından kesilerek et olarak perakende satıldığı, kalan 73 adet küçükbaş hayvanın ise yine A.P. isimli şahsın ağılında olduğu tespit edildi.

Hayvan sahibi İ.T. tarafından A.P. isimli şahsın ağılında teşhis edilen küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken, şüpheli B.Y. isimli şahıs yakalandığı Nusaybin’de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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