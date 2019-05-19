Küçükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesi Herdo Deresi mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan aldığı 200 koyunu Erzurum'un Çat ilçesine götürmek için yola çıkan Beşir Akbulut yönetimindeki 33 NZT 57 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Akbulut ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı, 30 koyun da telef oldu.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'daki diğer koyunlar ise bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.