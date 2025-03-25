Küçükcan, Endonezya Sağlık Bakanı Sadikin ile bir araya geldi

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükcan ve Sadikin, Türkiye ile Endonezya arasındaki ikili münasebetleri ele alarak, sağlık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Küçükcan, Bakan Sadikin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Endonezya'ya yaptığı ziyarette imzalanan sağlık ve tıp alanlarında işbirliği mutabakat zaptında yer alan konuları da görüştü.

Küçükcan, Endonezya Sağlık Bakanı'na Türkiye'deki sağlık sistemi, sağlık eğitimi, ilaç, aşı ve tıbbi malzeme üretimi, sağlık güvenliği, hastane yönetim sistemleri, şehir hastaneleri ve e-Nabız platformu hakkında gelişmeleri aktarırken, arzu edilmesi halinde Türkiye'nin bu alanlardaki bilgi ve tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin önemli bir sağlık turizm merkezi olduğunu ve geçen yıl 1,5 milyonu aşkın yabancının Türkiye'de tedavi gördüğünü vurgulayan Küçükcan, Türkiye ile Endonezya arasındaki sağlık turizmi işbirliğinin geliştirilmesinin yararlarına değindi. Küçükcan, Türkiye'nin sağlık eğitimindeki başarılarını ve bu alanlarda Endonezya'ya sunabileceği imkanları anlattı.

Bakan Sadikin, Endonezya'daki doktor ve uzman doktor ihtiyacını karşılamak amacıyla çok sayıda devlet burslusu öğrenciyi Türk üniversitelerindeki tıp fakültelerine gönderebileceklerini, öğrencilerin eğitim ve öğretim giderlerinin tümüyle Endonezya tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Sadikin, Büyükelçi Küçükcan'a Endonezya'da da hasta bilgi ve kayıtlarının takibi amacıyla e-Nabız benzeri bir sisteme geçmek için çalışmalar başlatıldığını ve Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerine ilişkin paylaşımından memnuniyet duyacaklarını kaydetti.