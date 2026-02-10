Küçükçekmece Adliyesi'nde hakime saldırı: Avukat serbest bırakıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde ilgili mahkeme hakiminin bulunduğu sırada, mahkeme kalem personeline meslek ve kimlik bilgilerini açıklamayan bir kişinin dosyanın esasıyla ilgili hakimle tartıştığı, bu kişinin İstanbul Barosuna kayıtlı avukat P.S. olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, mahkeme hakiminin, yaptığı konuşmaların hukuken uygun olmadığını söylemesi üzerine P.S'nin hakime "Ne bu kibir, mahkemenin kararının istinafta bozulması zoruna mı gitti?" diyerek bağırmaya başladığı, tartışmanın büyümemesi adına dışarı çıkması istendiğinde agresif tavırlarına devam ettiği, "Çıkmıyorum, polis mi çağıracaksın?" diyerek yazı işleri müdürünün masasına sert bir şekilde yumrukla vurduğu aktarıldı.

Çağrı üzerine olay yerine gelen polis memurlarının müdahalesine rağmen P.S'nin saldırgan tavırlarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Mahkeme hakimine saldırmaya çalıştığı esnada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği, olayla ilgili mahkeme hakimi, yazı işleri müdürü ve zabıt katibi tarafından tutanak düzenlenmiş olup, mahkeme hakiminin şikayeti üzerine avukat P.S. hakkında üzerine atılı 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. İlgili hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

Açıklamada, hakimlerin, yargılama faaliyetini kamu adına, Anayasa'dan aldığı yetkiyle hukuka uygun bir şekilde, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle görevlerini yürüttükleri belirtilerek, "Bu görevi icra eden bir hakime yönelik her türlü fiziki veya sözlü saldırı, demokratik hukuk devletinin temel ilkelerine, adaletin tarafsızlığına ve toplumun huzuruna zarar vermektedir. Avukatlık mesleğinin özünde, hukukun üstünlüğünü savunmak, hakkı ve adaleti temsil etmek vardır. Avukat, yargının kurucu unsuru, adaletin ayrılmaz parçasıdır. Bu nedenle gerçekleştirilen şiddet eyleminin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Şiddet, hiçbir koşulda ve hiçbir meslek mensubu tarafından meşrulaştırılamaz." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan avukat P.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.