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Güncel

Küçükçekmece Belediyesi'ne ait arazi SGK'ya devredilecek

Küçükçekmece Belediyesine ait, pazaryeri olarak kullanılan arazinin, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borçları karşılığında kuruma devredilmesi kararlaştırıldı.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
Küçükçekmece Belediyesi'ne ait arazi SGK'ya devredilecek
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Küçükçekmece Belediyesi eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

Başkanlık teklifi ile gündeme alınan maddede, Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti, belediye iştiraki Küçükçekmece İnşaat AŞ'ye ait olan arazinin, SGK'ya olan borçlar karşılığında takas edilmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye yetki verilmesi görüşüldü.

TEKLİF MECLİSTEN OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Teklif, meclisten oy birliği ile geçerek Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

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Komisyon toplantısı sonrası yeniden meclise gelen teklif, oy çokluğu ile geçti.

30 MİLYON CİVARINDA MASRAF YAPMIŞLAR

AK Parti Meclis Grup Başkanı Özlem Erol, planların yanlış hesaplanması nedeniyle bu duruma gelindiğini söyledi.

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SGK borçlarının düzenli olarak ödenmesi gerektiğini belirten Erol, "Bir şekilde SGK borçlarının ödenmesi gerekiyor. Ancak burası bir pazaryeri. Çok yakın bir zamanda pazaryeri ilan edilip 30 milyon civarında masraf yapılmıştı. İstasyon Mahallesi'ndeki halkımız kullanıyor. Keşke planlı yapılsaydı. Küçükçekmece için hayırlı olsun. Pazaryeri bizi rahatsız ettiği için Cumhur İttifakı olarak teklife 'hayır' oyu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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