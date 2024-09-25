Küçükçekmece Belediyesi'ne ait arazi SGK'ya devredilecek

Küçükçekmece Belediyesi eylül ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

Başkanlık teklifi ile gündeme alınan maddede, Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan ve mülkiyeti, belediye iştiraki Küçükçekmece İnşaat AŞ'ye ait olan arazinin, SGK'ya olan borçlar karşılığında takas edilmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye yetki verilmesi görüşüldü.

Teklif, meclisten oy birliği ile geçerek Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

CHP'deki skandalda yeni gelişme Komisyon toplantısı sonrası yeniden meclise gelen teklif, oy çokluğu ile geçti.

30 MİLYON CİVARINDA MASRAF YAPMIŞLAR

AK Parti Meclis Grup Başkanı Özlem Erol, planların yanlış hesaplanması nedeniyle bu duruma gelindiğini söyledi.