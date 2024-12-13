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Küçükçekmece D-100'de otomobil alev alev yandı

Küçükçekmece, D-100 Kara yolunda alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafında söndürüldü. Yangın nedeniyle Avcılar istikameti bir süre trafiğe kapanırken çevredekilerin yangın tüpleriyle söndürme çalışması ve yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

DHA13 Aralık 2024 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Küçükçekmece D-100'de otomobil alev alev yandı
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Yangın, D-100 Kara yolu Sefaköy mevki Avcılar istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Vahit Koçar'ın yönetimindeki 34 FCC 598 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Koçar, durdurduğu aracından hızla uzaklaştı. Motor kısmandan çıkan alevler kısa sürede büyüdü ve otomobili sardı.

OTOMOBİLDE PATLAMALAR OLDU

Otomobilin alev alev yandığını görenler yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Otomobilde küçük çaplı patlamalar yaşandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

TRAFİK DURDURULDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken D-100 Kara yolu Avcılar istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kullanılamaz hale gelen araç söndürülürken polis ekipleri de kara yolun 2 şeridini kontrollü olarak trafiğe açtı.

'YANGINA MÜDAHALE ETTİK AMA SÖNDÜREMEDİK'

Yanan otomobile yangın tüpleri söndürmeye çalışan Kani Baş "Arkadaşlar 'araç yanıyor' diyerek haber verdi. İş yerimizde olan yangın tüplerinin hepsini buraya getirdik. Yangına müdahale ettik ama maalesef söndüremedik. İtfaiye geldi, onlar söndürdü" diye konuştu.

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