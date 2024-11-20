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Küçükçekmece'de 14 yaşındaki Selim cinayetiyle ilgili 2 kişiye tutuklama

Küçükçekmece'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki Selim Attal vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklandı.

DHA20 Kasım 2024 Çarşamba 01:23 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de 14 yaşındaki Selim cinayetiyle ilgili 2 kişiye tutuklama
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Olay, 17 Kasım Pazar günü akşam saat 19.45 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek tartışmasında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Selim Attal(14) ağır yaralanırken, Samet isimli kişi de ayağından vuruldu. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri olay yerine bulunan 2 yaralıyı hastaneye götürürken, Selim Attal hastanede hayatını kaybetti. Ayağında vurulan Samet isimli kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin yaptığı incelemelerin ardından 11 çocuk gözaltına alındı. Yapılan sorguda taraflar arasında çıkan kavganın alacak verecek konusundan çıktığı belirlenirken, saldırıda kullanılan silah bir mezarlıkta gömülü halde ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan çocuk yaştaki kişilerin tamamı adli makamlara sevk edildi. G.Y. ve onunla birlikte hareket etiği belirlenenlerden M.G.(14), N.T.(14), U.D.(15) hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, G.Y. ve Ö.A.(16) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gruptaki diğer kişiler ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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