2 Ocak 2026 Cuma
Güncel

Küçükçekmece'de 3 katlı binada yangın paniği: Çok sayıda ekip sevk edildi

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA2 Ocak 2026 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de 3 katlı binada yangın paniği: Çok sayıda ekip sevk edildi
Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Binada bulunan bir dükkanda 28 yıldır esnaflık yaptığını belirten Yavuz Özdok, "Ekim ayında buradan karot alındı ve 90 günümüz olduğu söylendi. Ocağın sonundan sonra boşaltılması lazım. Adamlar burada kaçak çalışma yapıyor. Hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmadı." ifadelerini kullandı.

