Küçükçekmece'de korkutan araç yangını
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet , Küçükçekmece'de seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
- AA
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda seyir halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü’ne ait kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek aracın tamamını saran yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle oluşan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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