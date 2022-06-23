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Küçükçekmece'de AVM'de yangın

Küçükçekmece'deki bir alışveriş merkezindeki kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 07:23 - Güncelleme:
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Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kafede başlayan yangın kısa sürede alışveriş merkezinin çatısına sıçradı.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinde hasar oluştu.

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