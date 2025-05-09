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Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazası kül oldu

Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 06:32 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de beyaz eşya mağazası kül oldu
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Cennet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki beyaz eşya mağazası ile bu iş yerine ait depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, binanın dış cephesini sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yerinde bulunan beyaz eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Salih Kartal, gazetecilere, yangında alevlerin hızla yayıldığını ve mahallede panik yaşandığını söyledi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri binadan çıkardıkları 2 kediyi sahiplerine teslim etti.

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