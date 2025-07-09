İSTANBUL 36°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,051
  • EURO
    46,971
  • ALTIN
    4244.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Küçükçekmece'de bıçaklı cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncel

Küçükçekmece'de bıçaklı cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Yusuf Buğra Demirci, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de bıçaklı cinayet! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABONE OL

Küçükçekmece'de, bıçaklanarak ağır yaralanan Yusuf Buğra Demirci (17) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yenimahalle'de, 6 Temmuz'da Yusuf Buğra Demirci (17) ile 3 arkadaşı motosikletin tamiri nedeniyle tartıştı.

Çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralanan Demirci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi gören Demirci, dün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaşından küçük Y.T., P.B., U.G.. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

  • İstanbul Küçükçekmece
  • Yusuf Buğra Demirci
  • Bıçaklı Saldırı
  • Yaşamını Yitirdi

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.