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Küçükçekmece'de bir iş yerine ses bombası atıldı

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın giriş katındaki bir iş yerine ses bombası atıldı.

AA29 Eylül 2024 Pazar 07:28 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de bir iş yerine ses bombası atıldı
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Yenimahalle Mahallesi Salih Tamcı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında internet kafe olarak kullanılan iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ses bombası atıldı.

Bombanın patlaması üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Motosikletli iki kişi tarafından atılan bombanın atıldığı ve hemen ardından patladığı anlar çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

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