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Küçükçekmece'de çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi

İstanbul Küçükçekmece'de tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Çıkan yangında evdekiler son anda kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

İHA25 Haziran 2023 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de çatısı yanan ev kullanılamaz hale geldi
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Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki tek katlı bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangının diğer binalara sıçramasını önleyerek müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evinin kullanılamaz hale geldiğini gören ev sahibi kadın oğlunun yardımıyla ayakta durabildi. Kadın tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Hayati tehlikesi olmayan kadın ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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