Küçükçekmece'de cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı

DHA 18 Ocak 2022 Salı 09:56 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 09:56

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde cenaze yemeğinin verildiği Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde meydana geldi. Dernek merkezinin kapısına çıkan derneğin eski başkan Erdal Çiçek, silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çiçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada saldırıya ilişkin H.Ö. ve Türkmenistanlı F.Z.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.