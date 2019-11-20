20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6994
  • 6,3049
  • 270.611
  • 108019
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Küçükçekmece'de cinayet

Küçükçekmece'de yakınlarının bir süredir haber alamadığı Enver Uzan (57) kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Kanarya Mahallesi Deve Kuşu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enver Uzan'dan haber alamayan aile yakınları sabah saatlerinde Deve Kuşu Sokak'ta bulunan eve gelerek zile bastı. Zil seslerine karşılık alamayan aile yakınları Uzan'ın hayatından endişe ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. İçeri giren ekipler Enver Uzan'ın kanlar içinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kurşunlandığını belirledilkleri Enver Uzan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine olay yerinde inceleme çalışmaları başlatıldı. Olay Yeri İncele ekiplerinin çalışmasının ardından Enver Uzan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 

PKK´lılara tepki gösteren o cesur Fransız kadından Türkiye´ye mesaj!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

Rusya ile 9. ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

MSB açıkladı: Komandolarımız Rasulayn'da ele geçirdi

Kaybolan astsubaydan acı haber

Kaybolan astsubaydan acı haber

Güleda'yı öldürmeden 1 hafta önce bu mesajı atmış

Güleda'yı öldürmeden 1 hafta önce bu mesajı atmış

Antalya'da ilginç olay: Polise tepki vermeyince...

Antalya'da ilginç olay: Polise tepki vermeyince...

Meteoroloji duyurdu: Yağış geliyor

Meteoroloji duyurdu: Yağış geliyor

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?

Sosyal medyayı sallayan tanışma hikayesi! Elektrik almak deyimi bu tanışmadan mı çıktı?
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu!

Türkiye'de üretilen silahlar Hollywood'un gözdesi oldu!

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

Prens Charles moda koleksiyonu çıkarıyor!

Bu mağara görenleri hayrete düşürüyor! M.Ö el izleri aynı canlılıkta...

Bu mağara görenleri hayrete düşürüyor! M.Ö el izleri aynı canlılıkta...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA