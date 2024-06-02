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Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina hakkında vahim iddia! Bakın neden izin vermemiş

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çöken 3 katlı bina hakkında dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. Çöken apartmanın yanındaki binanın sahibinin iddiaları ise olaydaki ihmali gözler önüne serdi. Yan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, 'Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi.' dedi.

DHA2 Haziran 2024 Pazar 13:49 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina hakkında vahim iddia! Bakın neden izin vermemiş
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan 1 kişi ölürken, 1'i çocuk 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binanın altından A.C isimli 1 çocuk toplam 8 kişi yaralı olarak çıkardı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan M.A., S.D., K.P., A.C., C.C., A.B. K.Y.A. ve D.C. ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. D.C. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.D. isimli kişinin hayati tehlikesi sürüyor. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SESSİZ DİNLEME SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklamada "Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralın olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz "7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu. Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ İDDİASI

Öte yandan olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, " Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.

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