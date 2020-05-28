Küçükçekmece'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Küçükçekmece cuma namazı kılınacak camiler

Küçükçekmece'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Küçükçekmece'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Küçükçekmece cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Küçükçekmece için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Küçükçekmece ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.KÜÇÜKÇEKMECE'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.KÜÇÜKÇEKMECE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Abdüsselam CAMİİ
Altınşehir Orta Mh.Yeni CAMİİ
Atakent Hz.Hamza CAMİİ
Bağlar Beyazıt CAMİİ
Bezirganbahçe Medine CAMİİ
Cennet Mh.CAMİİ
Cennet Mh.Yavuzselim CAMİİ
Çamlıkaltı Mehmet Akif CAMİİ
Darüsselam CAMİİ
Dr.Hasan Yörük CAMİİ
Fatih CAMİİ
Fethiye Hasan Gümüşdağ CAMİİ
Fevzi Çakmak Merkez CAMİİ
Hacı Fatma Hanım CAMİİ
Hacı Mustafa Güllü CAMİİ
Hafız İhsan Ve Hacı Şükran Ozokur CAMİİ
Halkalı Gültepe CAMİİ
Halkalı İbadullah CAMİİ
Halkalı Kavaklı Mescidi
Halkalı Merkez CAMİİ
Halkalı Taştepe CAMİİ
Halkalı Yenidoğan CAMİİ
Hayati Üstün CAMİİ
Hz.Ali CAMİİ
Hz.Bilali Habeşi Mescidi
Hz.Ebubekir CAMİİ
Hz.Halit CAMİİ
Hz.Osman CAMİİ
İçkumsal CAMİİ
İkitelli İett Garajı Mescidi
İkitelli Mehmet Akif Mh.Ulu CAMİİ
İkitelli Parseller Merkez CAMİİ
İkitelli Şenevler CAMİİ
İmamı Azam CAMİİ
İnönü Mh.Akşemsettin CAMİİ
İnönü Mh.Maslak Çeşme Ulu CAMİİ
İnönü Mh.Yeşil CAMİİ
Kanarya Hz.Ebubekir Mescidi
Kanarya Mareşal Fevzi Çakmak CAMİİ
Kanarya Merkez CAMİİ
Kanarya Mh. Gazze CAMİİ
Kanarya Taşocakları Ulu CAMİİ
Kanarya Yunus Emre CAMİİ
Komsanüstü Tellibaba CAMİİ
Konutbirlik Ehli Beyt CAMİİ
Kuledibi Mevlana CAMİİ
Marmara Sanayi Sitesi CAMİİ
Nükleer Araştırma Merkezi CAMİİ
Penyelüks CAMİİ
Poliseğitim Merkez CAMİİ
Rukiye Hatun CAMİİ
Saadet Abdik CAMİİ
Sabire Aydın Mescidi
Sefaköy Bektaşoğlu CAMİİ
Sefaköy Çarşı CAMİİ
Sefaköy Fevzi Çakmak Merkez CAMİİ
Sefaköy Gültepe CAMİİ
Sefaköy Gültepe Fatih CAMİİ
Sefaköy İş Merkezi Mescidi
Sefaköy Küçükçekmecetepe CAMİİ
Sefaköy Merkez CAMİİ
Sefaköy Siteler CAMİİ
Seyrekevler Seyran CAMİİ
Soğuksu Evliya Barutcugil CAMİİ
Sögütlüçeşme Akşemsettin CAMİİ
Söğütlü Çeşme Fatih CAMİİ
Söğütlü Çeşme Yeni CAMİİ
Söğütlü Çeşme Yeşil CAMİİ
Sultan Murat Merkez CAMİİ
Süleyman Çetinsaya CAMİİ
Şehit Halil İbrahim Yıldırım CAMİİ
Şevki Korkmaz CAMİİ
Takva Mescidi
Tema İstanbul CAMİİ
Tepeüstü Tevhit CAMİİ
Tevfikbey Mh.Çınar CAMİİ
Toki Merkez CAMİİ
Toplukonut Eda CAMİİ
Toplukonut Hacı Ömer Çetinsaya CAMİİ
Uhuvvet CAMİİ
Yarımburgaz CAMİİ
Yeşilova Aliosman CAMİİ
Yeşilova Merkez CAMİİ
Yıldız CAMİİ
Belediye Mescidi
Fetih CAMİİ
Halkalı Bezirgan Bahçe CAMİİ
Halkalı Yıldız Pasajı Mescidi
Hz.Ömer CAMİİ
İkitelli Atatürk Mh.Hicret CAMİİ
İkitelli İhlas Mescidi
İkitelli Mehmet Akif Ersoy CAMİİ
İkitelli Şahinler Mescidi
Medine Mescidi
Mehmet Akif Hastanesi Mescidi
Merve CAMİİ
Müftü Halit Korkusuz Mescidi
Sarayaltı Arafat CAMİİ
Sefaköy Bayraktar CAMİİ
Sefaköy Tevfikbey Mh.CAMİİ
Seyyidler MescidiİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER