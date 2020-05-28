Küçükçekmece'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Küçükçekmece cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:47 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:47

Küçükçekmece'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Küçükçekmece'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Küçükçekmece cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Küçükçekmece için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Küçükçekmece ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Abdüsselam CAMİİ

Altınşehir Orta Mh.Yeni CAMİİ

Atakent Hz.Hamza CAMİİ

Bağlar Beyazıt CAMİİ

Bezirganbahçe Medine CAMİİ

Cennet Mh.CAMİİ

Cennet Mh.Yavuzselim CAMİİ

Çamlıkaltı Mehmet Akif CAMİİ

Darüsselam CAMİİ

Dr.Hasan Yörük CAMİİ

Fatih CAMİİ

Fethiye Hasan Gümüşdağ CAMİİ

Fevzi Çakmak Merkez CAMİİ

Hacı Fatma Hanım CAMİİ

Hacı Mustafa Güllü CAMİİ

Hafız İhsan Ve Hacı Şükran Ozokur CAMİİ

Halkalı Gültepe CAMİİ

Halkalı İbadullah CAMİİ

Halkalı Kavaklı Mescidi

Halkalı Merkez CAMİİ

Halkalı Taştepe CAMİİ

Halkalı Yenidoğan CAMİİ

Hayati Üstün CAMİİ

Hz.Ali CAMİİ

Hz.Bilali Habeşi Mescidi

Hz.Ebubekir CAMİİ

Hz.Halit CAMİİ

Hz.Osman CAMİİ

İçkumsal CAMİİ

İkitelli İett Garajı Mescidi

İkitelli Mehmet Akif Mh.Ulu CAMİİ

İkitelli Parseller Merkez CAMİİ

İkitelli Şenevler CAMİİ

İmamı Azam CAMİİ

İnönü Mh.Akşemsettin CAMİİ

İnönü Mh.Maslak Çeşme Ulu CAMİİ

İnönü Mh.Yeşil CAMİİ

Kanarya Hz.Ebubekir Mescidi

Kanarya Mareşal Fevzi Çakmak CAMİİ

Kanarya Merkez CAMİİ

Kanarya Mh. Gazze CAMİİ

Kanarya Taşocakları Ulu CAMİİ

Kanarya Yunus Emre CAMİİ

Komsanüstü Tellibaba CAMİİ

Konutbirlik Ehli Beyt CAMİİ

Kuledibi Mevlana CAMİİ

Marmara Sanayi Sitesi CAMİİ

Nükleer Araştırma Merkezi CAMİİ

Penyelüks CAMİİ

Poliseğitim Merkez CAMİİ

Rukiye Hatun CAMİİ

Saadet Abdik CAMİİ

Sabire Aydın Mescidi

Sefaköy Bektaşoğlu CAMİİ

Sefaköy Çarşı CAMİİ

Sefaköy Fevzi Çakmak Merkez CAMİİ

Sefaköy Gültepe CAMİİ

Sefaköy Gültepe Fatih CAMİİ

Sefaköy İş Merkezi Mescidi

Sefaköy Küçükçekmecetepe CAMİİ

Sefaköy Merkez CAMİİ

Sefaköy Siteler CAMİİ

Seyrekevler Seyran CAMİİ

Soğuksu Evliya Barutcugil CAMİİ

Sögütlüçeşme Akşemsettin CAMİİ

Söğütlü Çeşme Fatih CAMİİ

Söğütlü Çeşme Yeni CAMİİ

Söğütlü Çeşme Yeşil CAMİİ

Sultan Murat Merkez CAMİİ

Süleyman Çetinsaya CAMİİ

Şehit Halil İbrahim Yıldırım CAMİİ

Şevki Korkmaz CAMİİ

Takva Mescidi

Tema İstanbul CAMİİ

Tepeüstü Tevhit CAMİİ

Tevfikbey Mh.Çınar CAMİİ

Toki Merkez CAMİİ

Toplukonut Eda CAMİİ

Toplukonut Hacı Ömer Çetinsaya CAMİİ

Uhuvvet CAMİİ

Yarımburgaz CAMİİ

Yeşilova Aliosman CAMİİ

Yeşilova Merkez CAMİİ

Yıldız CAMİİ

Belediye Mescidi

Fetih CAMİİ

Halkalı Bezirgan Bahçe CAMİİ

Halkalı Yıldız Pasajı Mescidi

Hz.Ömer CAMİİ

İkitelli Atatürk Mh.Hicret CAMİİ

İkitelli İhlas Mescidi

İkitelli Mehmet Akif Ersoy CAMİİ

İkitelli Şahinler Mescidi

Medine Mescidi

Mehmet Akif Hastanesi Mescidi

Merve CAMİİ

Müftü Halit Korkusuz Mescidi

Sarayaltı Arafat CAMİİ

Sefaköy Bayraktar CAMİİ

Sefaköy Tevfikbey Mh.CAMİİ

Seyyidler Mescidi